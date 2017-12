Quatro supostos rebeldes islâmicos são mortos na Índia Quatro supostos rebeldes islâmicos, que segundo a polícia pertenciam a um esquadrão suicida, foram mortos a tiros nesta terça-feira no estado de Gujarat, oeste da Índia. Os três homens e uma mulher começaram a atirar quando policiais perseguia o carro em que estavam, perto do aeroporto na cidade de Ahmadabad. Os quatro morreram na troca de tiros. A polícia recebeu a informação de que os mortos planejavam uma missão suicida. No começo de 2002, Gujarat assistiu a terríveis confrontos hindu-muçulmanos. Mais de 1000 pessoas morreram na ocasião, a maioria seguidores do islã.