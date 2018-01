Que os palestinos tirem conclusões sobre queda de Saddam, diz Sharon O governo israelense assegurou hoje que espera que os palestinos saibam tirar as conclusões sobre a queda do regime de Saddam Hussein no Iraque e escolham uma liderança "mais pacífica, que lute contra o terrorismo". "Os rápidos acontecimentos em Bagdá e a próxima queda do regime de Saddam Hussein podem criar as condições para um novo Oriente Médio mais pacífico que terá, esperamos, um efeito positivo sobre as forças que sustentam o terrorismo na região", afirmou o conselheiro do premier Ariel Sharon, Zalman Shoval, ex-embaixador em Washington. "Agora que os iraquianos, graças aos EUA e à Grã-Bretanha, estão se livrando de sua cruel ditadura, esperamos que também nossos vizinhos palestinos saibam tirar as conclusões que se impõem e dêem a autoridade necessária a uma administração mais pacífica que lute contra o terrorismo e a violência", disse Shoval. Veja o especial :