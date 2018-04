Quebra-gelo russo liberta pesqueiro encalhado O Ministério dos Transportes da Rússia informou que dois navios quebra-gelo abriram uma passagem e libertaram um navio pesqueiro que estava preso no gelo desde o final do ano passado, no Mar de Okhotsk, extremo leste do país. Segundo o ministério, o navio Sodruzhestvo foi rebocado do gelo para o mar aberto.