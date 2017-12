Queda de aeronave mata 5 na Tailândia Cinco pessoas morreram hoje na queda de um avião do tipo Cessna próximo do aeroporto de Chiang Mai, no norte da Tailândia. A aeronave, de 28 anos, havia sido reformada recentemente depois de ficar sete anos fora de uso. O ministério da Agricultura havia doado a aeronave para a Fundação Tailandesa de Conservação e Desenvolvimento Aeronáutico. Os membros dessa organização, amantes de máquinas antigas, haviam saído para um vôo para testar o aparelho quando aconteceu o acidente.