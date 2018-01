Queda de árvore mata 11 pessoas na França Uma tempestade derrubou uma árvore sobre os espectadores de um show a céu aberto no leste da França causando 11 mortes e ferindo 85 pessoas, 17 delas gravemente, informou a polícia local neste sábado. As vítimas assistiam a uma apresentação musical em Chateau Pourtales, na periferia de Estrasburgo, quando uma forte chuva com ventos de até 150 quilômetros por hora começou repentinamente. Cerca de 130 pessoas se refugiaram sob uma tenda improvisada, disseram organizadores do evento. Uma grande árvore, semelhante a um plátano, foi arrancada pela raiz e caiu sobre a tenda. Seis mulheres e quatro homens morreram na hora.