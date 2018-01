Queda de avião bimotor mata dois militares na Argentina Dois militares argentinos morreram nesta quarta-feira em conseqüência da queda do avião bimotor do Exército em que estavam a poucos metros de um supermercado e de um colégio nos arredores de Buenos Aires, informaram fontes militares. O acidente ocorreu na cidade da província de Buenos Aires de Villa de Mayo e a aeronave é um Mohawk Grumman utilizada para vôos de reconhecimento, indicaram. Segundo testemunhas, o piloto buscou durante vários minutos um lugar para aterrissar, aparentemente ao identificar problemas mecânicos no avião, que acabou caindo em um descampado situado a alguns metros de um supermercado, de um colégio e de várias casas. Os bombeiros trabalharam no local do acidente para controlar o incêndio causado pela queda da aeronave. O bimotor se dirigia ao estabelecimento militar de Campo de Mayo, situado a quatro quilômetros do lugar onde caiu.