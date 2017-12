Queda de avião comercial deixa 14 mortos no Gabão Um avião comercial de pequeno porte caiu na costa atlântica do Gabão, matando pelo menos 14 das 30 pessoas a bordo, informou a companhia aérea. Dez pessoas foram resgatadas com vida e foram levadas a Libreville, capital do Gabão, perto de onde ocorreu o acidente. Outras seis estão desaparecidas. O avião bimotor caiu a cerca de 50 metros da praia depois de decolar do aeroporto de Libreville, informou a Gabon Express, companhia que operava o vôo. A rádio África Regional Número 1 informou que a tripulação detectou problemas técnicos não especificados pouco depois da decolagem e tentou, sem sucesso, retornar ao aeroporto. Marinheiros franceses, baseados na ex-colônia da França, auxiliam os bombeiros locais nos esforços de resgate. As equipes tentam conectar um cabo de aço ao avião para rebocá-lo até a praia.