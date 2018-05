Queda de avião de carga mata 13 no Congo Um avião Antonov carregando minério de estanho caiu pouco após decolar no leste do Congo neste domingo, matando 13 pessoas. Autoridades e testemunhas disseram, porém, que um jovem e um bebê sobreviveram. O piloto russo percebeu que tinha problemas no motor e tentou voltar à pista de Kongolo, na Província de Katanga, mas a aeronave colidiu no solo antes de atingir o aeroporto, disse à Reuters Jean-Claude Kapange, diretor local da agência de informação do Ministério do Interior. Segundo ele, além do piloto, outros dois tripulantes eram russos. O avião ia rumo a Goma (norte) e levava cerca de 9 toneladas de cassiterita (óxido de estanho) e outros minerais. Goma serve como centro para exportação de minérios do leste do país. "Uma criança pequena e um passageiro de cerca de 20 anos foram resgatados antes que o avião pegasse fogo", disse Faustin Lwamba, um morador que ajudou no resgate. Segundo ele, ambos foram levados para um hospital local. Lwamba acrescentou que as buscas na floresta continuam, à procura dos corpos do piloto e de uma mulher. As riquezas minerais do Congo ajudaram a alimentar a guerra civil de 1998 a 2003 no país, conflito que arrastou exércitos de meia dúzia de nações africanas e que mobilizou vários grupos rebeldes e milícias, algumas das quais ainda aterrorizam vilarejos do leste congolês. Ativistas afirmam que a mineração de cassiterita e outros minerais valiosos exploram moradores pobres, que são obrigados a trabalhar por muito pouco em minas perigosas. A atividade também dá origem a conflitos pelo domínio das minas entre empresários e milícias. Os vôos transportando minério também geram temores de segurança. Autoridades locais suspenderam em junho vôos para Goma de outra região de mineração em Walikale, na província de Kivu do Norte, já que os aviões pousavam e decolavam de uma estrada enquanto uma pista vem sendo construída.