Queda de avião de carga mata ao menos 5 no México

Equipes de resgate retiraram cinco corpos dos restos da aeronave no aeroporto internacional da terceira maior cidade do México, informou Jorge Camacho, diretor de Proteção Civil no Estado de Nuevo León, cuja capital é Monterrey.

A aeronave, um Airbus 300 da empresa Aerotransporte de Carga Unión, sediada na Cidade do México, havia partido da capital de noite e o acidente ocorreu perto das 23 horas de ontem (horário local). Os bombeiros disseram que o avião se incendiou logo após cair. As autoridades investigam a causa do acidente.