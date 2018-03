Queda de avião de carga sul-africano deixa oito mortos Um avião de carga sul-africano caiu na República Democrática do Congo por motivos ainda desconhecidos, causando a morte de oito tripulantes, informou nesta sexta-feira um porta-voz da empresa proprietária do aparelho à agência local Sapa. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, quando o avião, um Convair 580, fazia a manobra de aproximação para aterrissar na localidade de Lubutu, uma remota região do norte da República Democrática do Congo, de difícil acesso. Todos os tripulantes morreram, cinco passageiros e dois ou três membros da tripulação, informou o porta-voz da ONU, Billy Bilamekaso Tchagele. O avião tinha sido contratado por uma empresa da República Democrática do Congo para o transporte de carga entre as cidades de Goma e Lubutu. Segundo a fonte, as causas do acidente ainda são desconhecidas. "Não sabemos exatamente o que aconteceu, porque não há telefone na área e só temos notícias através dos soldados da ONU presentes no local", explicou o porta-voz da companhia, John Olivier. O Convir 580 é um modelo com dois motores turbohélices, que pode transportar uma carga máxima de 26 toneladas. O primeiro aparelho da série começou a voar em 1960.