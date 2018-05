Queda de avião deixa 22 mortos no Nepal, diz polícia Todos os 22 passageiros e tripulantes a bordo de um pequeno avião de passageiros morreram quando a aeronave caiu em uma área montanhosa no leste do Nepal, informou hoje a polícia. Uma equipe de resgate chegou ao local do acidente. O avião levava três tripulantes e 19 passageiros, incluindo um norte-americano. Ele caiu na tarde de ontem pouco após decolar, em uma área 140 quilômetros a leste de Katmandu.