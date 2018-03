Queda de avião deixa seis mortos no Timor Leste Um avião de carga de fabricação russa caiu durante a aterrissagem em meio à neblina em um aeroporto na costa norte do Timor Leste, causando a morte das seis pessoas que estavam a bordo do aparelho, informou nesta sexta-feira um funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta ex-província indonésia. "Não temos notícias sobre a existência de sobreviventes", disse Peter Miller, chefe da Polícia da ONU, na capital Dili. As Nações Unidas ajudam a garantir a segurança no Timor Leste. O avião IL-76, pertencente à companhia Euro-Asia Aviation, voava de Macau para o Timor Leste, informaram as autoridades. A aeronave transportava equipamentos de comunicação para uma companhia portuguesa de telefonia que está montando uma rede no Timor.