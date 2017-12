Queda de avião em Kentucky faz sete mortos Sete ocupantes de um Cessna 401 morreram quando a aeronave em que estavam, que tinha decolado do aeroporto de Kickapoo, em Wichita Falls (Texas), caiu quando se dirigia ao aeroporto de Hazard, no Estado de Kentucky, nos EUA. Um porta-voz da polícia do Estado de Kentucky informou que não houve sobreviventes entre os ocupantes do Cessna 401. Até o momento não foram determinadas as causas do acidente, que ocorreu numa zona agreste do Estado. No domingo, um avião da Comair saiu de uma pista no aeroporto Blue Grass, de Lexington, também em Kentucky. No acidente, morreram 49 das 50 pessoas a bordo.