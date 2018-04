Queda de avião em San Francisco tem 3ª vítima Uma menina passageira do avião da Asiana Airlines que se chocou contra a pista do aeroporto de San Francisco há uma semana morreu ontem. No mesmo dia, as autoridades americanas confirmaram que uma das adolescentes chinesas que haviam morrido no dia do incidente foi atropelada por um dos carros dos bombeiros que fez o socorro aos passageiros e tripulantes da aeronave.