Queda de avião iraniano deixou 29 mortos, e não 80, diz ministro Um avião de passageiros iraniano derrapou durante a aterrissagem em um aeroporto na cidade de Mashhad nesta sexta-feira, batendo uma de suas asas contra o chão e provocando um incêndio que deixou pelo menos 29 mortos, informou o chefe da aviação iraniana. Mais cedo, uma rede de TV iraniana chegou a anunciar a morte de mais de 80 pessoas no acidente. O jato, que transportava 148 pessoas, derrapou "e uma das asas chocou-se no chã, causando o incêndio", disse o chefe da Organização Iraniana de Aviação Civil, Nourollah Rezai Niaraki. Ainda segundo ele, não está claro porque o avião derrapou. De acordo com a TV estatal iraniana, um pneu da aeronave explodiu durante a aterrissagem. O vôo, da Iran Airtour, saiu de Bandar Abbas, no sul do país. Nenhum dos membros da tripulação da aeronave de fabricação russa Tupolev Tu-154 morreu no incêndio, e outros passageiros foram resgatados, informou a televisão estatal. Filmagens no aeroporto de Mashhad mostram equipes de resgate carregando corpos que estavam na parte central do avião, gravemente atingida pelo incêndio. O avião não aparentava estar em chamas, mas bombeiros usavam mangueiras. Dezenas de corpos foram colocados no chão e cobertos com lençóis. Inicialmente, a TV estadual informou que mais de 80 pessoas morreram, e que de 50 a 60 passageiros foram retirados da nave com ferimentos menores. Ainda assim, o porta-voz da Organização Iraniana de Aviação Civil, Reza Jafarzadeh, chegou a dizer que o número de mortes e a causa do acidente ainda não estavam definidos. O Irã tem acidentes freqüentes com aviões e muitas vezes culpou as sanções impostas pelos EUA, que dificultam a importação de peças extras para manutenção, até mesmo da Europa. Os países ocidentais ofereceram abrir as portas para vendas de aviões e peças como parte do pacote de incentivos que seria fornecido caso o Irã suspendesse seu programa nuclear. Seis pessoas morreram em um acidente de helicóptero em agosto no norte da capital Teerã. Em março, a Iran Air mostrou interesse em comprar aviões norte-americanos, apesar de não ficar claro como o país iria contornar as sanções americanas, em vigor desde 1979, quando as relações diplomáticas foram rompidas após militantes tomarem a embaixada americana em Teerã e manterem reféns por mais de um ano. A Iran Air tem pelo menos 43 aviões em sua frota. Sete são Boeings comprados antes da Revolução islâmica de 1979. Os outros incluem 28 Airbus e Fokkers europeus, e sete Tupolevs de fabricação russa. Um Tupolev-154 caiu na Ucrânia em 22 de agosto quando viajava de um balneário na Rússia para São Petersburgo, matando todos as 170 pessoas a bordo. O avião pertencia à companhia russa Pulkovo Linhas Aéreas. Mashhad, no nordeste do Irã, a mil quilômetros de Teerã, recebe aproximadamente 12 milhões de pessoas todos os anos em peregrinação pelos locais sagrados xiitas.