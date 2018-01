Queda de avião mata 14 militares britânicos no Afeganistão Catorze militares britânicos morreram quando o avião em que estavam caiu no Afeganistão, informou neste sábado o Ministério da Defesa Britânico. Entre os mortos estão 12 membros da Força Aérea Real, um da Marinha Real e um soldado do Exército. Momentos após o acidente, um porta-voz do Talibã, Abdul Khaliq, se responsabilizou pela queda do avião. Porém, não há como verificar a veracidade da afirmação. O major Scott Lundy, porta-voz da Força Internacional de Assistência à Segurança no Afeganistão, disse que "não há indicação de ataque inimigo" ao avião. A queda ocorreu a cerca de 20 quilômetros a oeste da cidade de Kandahar. A Inglaterra tem aproximadamente 4.000 soldados na província afegã de Helmand, no sul do país. Antes das mortes deste sábado, 22 soldados morreram desde novembro de 2001, quando as forças ocidentais invadiram Helmand, base da indústria de heroína do Afeganistão.