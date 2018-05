Queda de avião mata 14 na Polinésia Um pequeno avião com 20 pessoas a bordo caiu hoje no Pacífico Sul logo após decolar da ilha de Moorea, na Polinésia Francesa, com destino ao Taiti. Pelo menos 14 pessoas morreram, incluindo funcionários da União Européia e turistas, informaram autoridades francesas em Papeete. As nacionalidades das vítimas não foram imediatamente divulgadas. Até o fim da tarde, nenhum sobrevivente havia sido encontrado. O avião, um bimotor DHC-6 da Air Moorea, fabricado pela De Havilland Canada, caiu pouco depois do meio-dia local (19 horas de ontem em Brasília). As causas do acidente estão sendo investigadas. O governo francês expressou condolências e enviou à região o secretário de Estado para Ultramar, Christian Estrosi.