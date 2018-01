Queda de avião mata 22 no Caribe Vinte e duas pessoas morreram em um acidente com um avião da companhia Air Caraibes, que cobria a rota entre as cidades de Saint Martin e Saint Barthélémy. O avião, vindo da parte holandesa da ilha de Saint Martin, se chocou contra uma casa, segundo as primeiras informações. Os 19 ocupantes do avião e dois membros da tripulação, assim como um morador da casa atingida, morreram na hora. Todas as equipes de socorro disponíveis na ilha foram mobilizados.