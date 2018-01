Queda de avião mata sete na Colômbia Sete pessoas morreram, entre elas dois estudantes, devido à queda de um avião sobre um campo esportivo de um colégio em Medellín, no noroeste da Colômbia, informaram as autoridades. Entre as vítimas estão os cinco ocupantes do bimotor que se acidentou às 8h05, 10h05 de Brasília, por causas ainda desconhecidas, assim como os dois estudantes menores de idade que se encontravam no campo do colégio, confirmou a jornalistas o secretário do governo de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo. O pequeno avião, tipo Cessna e da empresa Nativa, tinha decolado dois minutos antes do aeroporto Olaya Herrera rumo à cidade de Ituango. Outros oito estudantes sofreram ferimentos leves e estão atendidos em um hospital próximo, acrescentaram as autoridades. O diretor da Aeronáutica Civil Colombiana (Aerocivil), Fernando Sanclemente, disse que estavam vigentes as permissões da aeronave, a licença do piloto José Ignacio Sierra, de 50 anos e aposentado da Força Aérea Colombiana (FAC), assim como o certificado médico e a licença de operação da empresa. Sanclemente anunciou uma investigação para estabelecer as causas do acidente ocorrido no campo esportivo da instituição, vinculada à Pontifícia Universidade Bolivariana de Medellín.