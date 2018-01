Queda de avião militar deixa 25 mortos na Venezuela Vinte e cinco pessoas, entre as quais cinco crianças, morreram no choque de um avião militar contra uma montanha numa zona despovoada do Estado venezuelano de Carabobo, informou hoje a equipe de resgate da Força Aérea em sua página da internet. O avião decolou no sábado à tarde de uma base militar da ilha de La Orchila, a cerca de 180 quilômetros ao norte de Caracas, e se dirigia a uma base aérea em Maracay, a cerca de 70 quilômetros ao oeste de Caracas.