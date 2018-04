Queda de avião militar deixa 9 mortos nas Filipinas

A causa da queda ainda não foi divulgada. O piloto contatou a torre de comando pouco após a partida, informando que havia uma emergência no avião. Ele tentava retornar à pista quando houve o acidente, disse o vice-diretor da Autoridade de Aviação Civil, Ed Kapunan, à rádio DZBB. O avião foi comprado pelo governo filipino da Austrália em 1976. Três outros do mesmo modelo ainda em operação não serão utilizados, à espera da investigação, segundo um porta-voz da Aeronáutica.

Entre os mortos no acidente está o general Butch Lacson, comandante da Aeronáutica no sul do país. O avião havia feito uma escala em Cotabato, em sua viagem da cidade de Davao para Zamboanga, no sul filipino. O prefeito de Cotabato, Muslimin Sema, disse que um bombeiro também ficou ferido.