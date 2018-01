Queda de avião militar francês deixa pelo menos 5 mortos Pelo menos cinco soldados morreram quando um avião militar francês caiu nos Pirineus pouco antes da conclusão de um exercício de pára-quedismo, informaram autoridades locais. Equipes de resgate encontraram cinco corpos depois de o avião ter caído em uma área desabitada do Vale de Vicdessos, em Ariège, no sul da França, perto da fronteira com a Espanha, disse Françoise Sabatier, funcionária da administração local. Outras duas pessoas estão desaparecidas. Equipes de resgate utilizam helicópteros para vasculhar a remota região montanhosa. A aeronave caiu por volta das 11h locais depois de finalizar um exercício que incluía o lançamento ao solo de equipamentos militares com pára-quedas, disse Sabatier. As causas do acidente ainda são desconhecidas e o episódio está sendo investigado. O presidente da França, Jacques Chirac, lamentou a morte dos soldados.