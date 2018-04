Queda de avião militar mata cinco na Colômbia Um avião militar caiu durante um treinamento na Colômbia hoje, matando seus cinco ocupantes. A causa do acidente está sob investigação, revelaram as autoridades locais. O comandante da Força Aérea da Colômbia, general Jorge Ballesteros, rechaçou que a aeronave tenha sido derrubada por fogo inimigo. "Nós descartamos essa opção, o avião estava fazendo seu treinamento na área, uma região absolutamente controlada pelas forças públicas", apontou. O acidente ocorreu na zona de Purnio, no departamento (Estado) da Cundinamarca, 100 quilômetros a noroeste de Bogotá. O avião AC-47 caiu após ter decolado de uma pista a apenas oito quilômetros de distância, segundo o comunicado oficial. "O avião saiu para treinamento, não houve nenhum relato da tripulação de alguma situação de última hora", assegurou Ballesteros.