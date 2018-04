Queda de avião militar na Argélia deixa 257 mortos

ARGEL - O Ministério de Defesa da Argélia informou que 257 pessoas morreram na queda de um avião militar nesta quarta-feira, 11, em um campo ao norte do país. A aeronave caiu logo após decolar da base de Boufarik, a sudoeste da capital Argel, e estava ocupada com 247 passageiros, entre soldados e seus parentes, e outros 10 tripulantes. De acordo com Ministério, os corpos já foram transportados ao hospital militar central na cidade de Ain Naadja para a identificação.

De acordo com o porta-voz da defesa civil argelina, Farouk Achour, alguns passageiros foram removidos do avião com "queimaduras profundas causadas pela fuselagem em chamas". Achour informou que mais de 300 funcionários do atendimento de emergência trabalham no local. A causa do acidente ainda é desconhecida, conforme noticiou a rádio estatal. O avião é do modelo II-76, de design soviético. // AP