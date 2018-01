Queda de avião militar na capital da Índia mata 10 pessoas

NOVA DÉLHI - Dez pessoas morreram nesta terça-feira, 22, na queda de avião das Forças de Segurança de Fronteiras indianas (BSF, na sigla em inglês) em Nova Délhi, informaram fontes oficiais.

A aeronave, modelo "Super King", caiu às 10h (horário local, 2h30 em Brasília) no noroeste da capital indiana com uma dezena de pessoas a bordo, entre elas dois pilotos e vários engenheiros, disse o porta-voz das BSF, V.N. Parashar.

O acidente aconteceu a poucos quilômetros do Aeroporto Internacional Indira Gandhi.

O secretário indiano de Aviação Civil, Mahesh Sharma, disse aos jornalistas que os dez ocupantes do avião morreran e detalhou que o acidente aconteceu pouco depois do decolagem.

"A trágica notícia sobre o acidente do avião das BSF perto do aeroporto em Nova Délhi é extremamente dolorosa", escreveu em sua conta no Twitter o ministro indiano de Interior, Rajnath Singh, ao acrescentar que se dirigiria "imediatamente" ao local do fato. / EFE