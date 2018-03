Queda de avião militar no Irã mata os 7 militares a bordo Um avião militar caiu no Irã, nesta quarta-feira, matando todos os sete militares que estavam a bordo, informou a rádio estatal de Teerã. O aparelho C-130 de transporte caiu perto de Rudshour, uma cidade a cerca de 50 km a sudoeste da capital, Teerã, disse a emissora. Atribuiu a causa do acidente a uma falha técnica, mas não informou a hora da ocorrência. ?Infelizmente, todas as sete pessoas a bordo morreram?, afirmou à rádio o vice-governador provincial Ebrahim Rezaei Babadi. O Irã tem um longa história de acidentes aéreos, em sua maioria atribuídos ao mau tempo ou à má conservação das aeronaves. Em fevereiro, uma nave de fabricação russa Ilyushin-76 caiu nas escarpas de uma montanha durante uma tempestade em Kerman, no sudeste do país, matando todos os 275 passageiros a bordo, muitos dos quais eram membros das Forças Armadas.