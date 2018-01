Queda de avião na Inglaterra mata cinco americanos Um pequeno avião que partia com destino aos Estados Unidos caiu durante a decolagem nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Birmingham, na região central da Inglaterra, causando a morte das cinco pessoas a bordo. Um porta-voz do aeroporto disse que o avião bimotor executivo Canadair Executive caiu pouco depois do meio-dia. A aeronave levava dois passageiros e três tripulantes, todos norte-americanos. O gerente do aeroporto, Brian Summers, disse que os passageiros viajaram à Inglaterra a negócios. Eles seguiam para Bangor, no Estado norte-americano do Maine. A Embaixada dos Estados Unidos em Londres confirmou que todos os mortos eram cidadãos norte-americanos. O nome e a cidade natal das vítimas não foram informados.