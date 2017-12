Queda de avião na Itália mata quatro austríacos Foram encontrados hoje nos Montes Apeninos os restos de um avião e os cadáveres de seus quatro ocupantes austríacos, informaram as autoridades locais. As buscas pela aeronave e seus ocupantes foram iniciadas na sexta-feira, depois de o Cessna 182 ter desaparecido do radar na região centro oriental da Itália, quando voava da Eslovênia, no outro lado do Mar Adriático, com destino a Nápoles. Dois corpos foram encontrados fora do aparelho, sugerindo que as vítimas poderiam ter sobrevivido ao acidente e morrido congeladas no monte nevado, informou a polícia de Pescara. Os outros dois cadáveres estavam no interior do avião.