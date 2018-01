Queda de avião na Sibéria deixa mais de 124 mortos Mais de 124 pessoas morreram na queda do avião Airbus A310, no sábado à noite, segundo informou a agência russa Interfax. A aeronave que transportava cerca de 200 passageiros bateu contra um edifício durante a manobra de aterrissagem no aeroporto da cidade russa de Irkutsk, na Sibéria. O porta-voz do Ministério, Serguei Beltsov, aumentou para 55 o número de pessoas hospitalizadas, várias gravemente, informou a agência Interfax. As equipes de resgate recuperaram os corpos de 102 ocupantes da aeronave. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas, já que nove dos ocupantes foram internados em estado grave na unidade de queimados de um hospital local. O Airbus tinha muitas crianças, que descansariam no lago Baical, um dos destinos turísticos mais importantes da Rússia. O veículo da companhia "Sibir", que fazia a rota entre Moscou e Irkutsk, saiu da pista de aterrissagem logo após tocar o solo às 20h50 de Brasília deste sábado, bateu contra um edifício e pegou fogo. Os feridos tiveram que ser retirados pela parte traseira do aparelho, porque a frente do avião ficou destruída. Investigação A caixa-preta do avião foi encontrada entre os destroços e será levada a Moscou para ser avaliada por especialistas, informou o Ministério dos Transportes russo à agência Interfax. As autoridades locais criaram um gabinete de crise para investigar a catástrofe, e disponibilizaram uma linha telefônica para atender os parentes das vítimas. A Promotoria local começou um expediente penal segundo o artigo 263 do Código Penal russo sobre "violação das regras de exploração do espaço aéreo". O aeroporto de Irkutsk funciona normalmente e não há atrasos nos vôos, disseram fontes do aeroporto à agência Interfax. Este texto foi atualizado às 9h02