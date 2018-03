Queda de avião na Turquia deixa sobreviventes O ministro do Interior da Turquia, Abdulkadir Aksu, disse que 72 pessoas morreram e cinco sobreviveram na queda de um avião da Turkish Airlines. O acidente aconteceu durante a aterrissagem no aeroporto de Diyarbakir, no sudeste do país. O vôo da Turkish Airlines, com 77 pessoas a bordo, caiu em meio a um forte nevoeiro enquanto se preparava para pousar, nesta quarta-feira. A agência de notícias Anatólia informa que o vôo, vindo de Istambul, caiu durante as manobras de pouso no aeroporto de Diyarbakir. O avião de passageiros, um RJ-100, caiu em uma área militar nas proximidades do aeroporto, e os soldados estavam ajudando a resgatar os feridos, diz a CNN-Turquia. A rede de TV informou que os feridos estavam em choque, mas sem ferimentos graves. Médicos da região foram convocados ao principal hospital da cidade.