Queda de avião no Alasca mata 10 pessoas A Agência Nacional de Segurança de Transporte (NTSB, na sigla em inglês) e a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA informaram que pretendem analisar o acidente com um avião operado pela Rediske Air no Alasca. O incidente ocorreu no aeroporto de Soldonta, no domingo pela manhã, e deixou dez pessoas mortas.