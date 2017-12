Queda de avião no Congo deixa 17 mortos Um acidente aéreo na localidade de Bukavu, no leste da República Democrática do Congo (RDC), matou 17 pessoas na quinta-feira à tarde, informou nesta sexta-feira um porta-voz das Nações Unidas. As vítimas do acidente foram 14 passageiros e três membros da tripulação. Todos morreram quando o avião, prejudicado pelo mau tempo, não conseguiu chegar à pista de aterrissagem e caiu numa floresta a 15 quilômetros do aeroporto de Bukavu. Segundo fontes aeroportuárias, os membros da tripulação eram de nacionalidade russa. O avião explodiu e se incendiou, acrescentou o porta-voz da ONU em Kinshasa, Jean-Tobias Okala. "Não houve sobreviventes", disse Okala. O porta-voz informou que o avião, um Soviet Antonov-28 de fabricação ucraniana e propriedade de uma companhia congolesa, a Trasept Congo, também levava uma carga de minerais.