Queda de avião no Irã causa morte de 70 passageiros Um avião de passageiros da empresa local Iran Air caiu neste domingo próximo à cidade de Orumiyeh, no noroeste do Irã, perto da fronteira com a Turquia. Segundo as autoridades, o avião tenha se partido em vários pedaços, mas não houve fogo ou explosão. Até o momento, as autoridades informam que 70 passageiros morreram e outros 32 que estavam no avião sofreram apenas ferimentos leves.