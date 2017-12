Queda de avião no Kentucky mata todos os 50 passageiros As 50 pessoas que estavam a bordo de um avião da Comair que caiu neste domingo no estado de Kentucky (sul dos EUA) morreram, informou uma porta-voz da Agência Federal de Aviação à rede de televisão "CNN". O avião caiu em uma área de floresta nos arredores do aeroporto Bluegrass, em Lexington, pouco após a decolagem. Segundo a rede de televisão "CNN", as causas da queda do avião que se dirigia a Atlanta ainda são desconhecidas. As condições meteorológicas não são ruins na região, por isso especula-se que o acidente tenha sido causado por outros motivos.