Avião com amigas que comemoravam despedida de solteira cai no Irã

TEERÃ - Um avião particular que transportava mulheres que voltavam de uma festa de despedida de solteira caiu no domingo na região sudoeste do Irã com 11 pessoas a bordo. Os serviços de resgate não encontraram nenhum sobrevivente entre os destroços.

+ Avião com 71 pessoas cai no Nepal e deixa mais de 30 mortos

+ Avião cai no Irã com 66 pessoas e acredita-se que não haja sobreviventes

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O avião transportava três membros da tripulação e oito passageiros. Duas passageiras tinham nacionalidade espanhola e as outras eram cidadãs turcas", informou nesta segunda-feira, 12, a Organização Iraniana da Aviação Civil (OIAC) em um comunicado.

+ Avião cai na região de Moscou e os 71 a bordo morrem

De acordo com a imprensa turca, na aeronave, um Bombardier Challenger 604 de propriedade da empresa Basaran Holding Company, viajavam a filha de Huseyin Basaran - presidente deste grupo turco que atua nas áreas de energia, construção e turismo - e sete de suas amigas.

All ro best♥️ Uma publicação compartilhada por mina basharaan (@minabasaran_official) em 11 de Mar, 2018 às 11:34 PDT

Mina Basaran havia anunciado seu noivado em outubro e viajou aos Emirados Árabes Unidos para celebrar sua despedida de solteira, segundo a imprensa de seu país. O avião decolou de Sharyah e seguia para Istambul quando caiu nas montanhas de Zagros, mais de 400 km ao sul de Teerã.

"O avião entrou no espaço aéreo da República Islâmica do Irã às 16h59 (10h29 em Brasília) e caiu às 18h09", informou a OIAC. A aeronave desapareceu dos radares depois de "que o piloto pediu para baixar de altitude devido a um problema técnico", informou a OIAC.

De acordo com a agência de notícias iraniana Isna, os corpos das 11 vítimas foram encontrados. Eles devem ser transportados nesta segunda-feira até o aeroporto de Shahr-e Kord, capital da Província de Shahar Mahall-Bajtiari.

As caixas-pretas do avião foram localizadas e serão enviadas às autoridades turcas, de acordo com a agência de notícias Irna. / AFP e EFE