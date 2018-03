Avião militar russo cai perto de base na Síria e deixa 32 mortos

MOSCOU - Um avião militar russo caiu nesta terça-feira, 6, pouco antes de aterrissar na base militar russa de Hmeimin, no noroeste da Síria, matando seus 32 ocupantes, anunciou o Exército russo, segundo as agências de notícia do país.

"Às 15 horas (9 horas de Brasília), um avião de transporte An-26 caiu no aeródromo de Hmeimin. Segundo informações preliminares, transportava 26 passageiros e 6 tripulantes", informou o ministério da Defesa.

"A catástrofe, segundo as primeiras informações, deveu-se aparentemente a um problema técnico", acrescentou. / AFP e REUTERS