Queda de bimotor mata pelo menos 8 nos EUA Pelo menos oito pessoas morreram na queda de uma aeronave da Corporate Airlines que se aproximava de um aeroporto no nordeste de Missouri (EUA), por volta das 19h30 (hora local) desta terça-feira. O avião tinha 15 pessoas a bordo. Cinco estão desaparecidas. Dois tripulantes ? um homem e uma mulher ? sobreviveram e estão hospitalizados. No último contato que o bimotor Jetstream 32 fez com a torre de controle, o piloto informou boas condições para aproximação do aeroporto regional de Kirksville, apesar da nebulosidade. O avião caiu a 6,5 km da pista de aterrissagem. Ainda não se sabe, entretanto, se as condições climáticas foram responsáveis pela queda. A Corporate Airlines, com sede no Tennessee, iniciou as operações em 1996 e é afiliada à American Airlines.