Queda de dois ônibus nos Andes causa morte de 27 pessoas Um ônibus e um microônibus caíram em desfiladeiros em uma região da Cordilheira dos Andes no sul do Peru, deixando um saldo de 27 mortos e mais de 50 feridos, informaram autoridades locais neste sábado. No primeiro acidente, 14 pessoas morreram e 45 ficaram feridas. O acidente ocorreu quando um ônibus despencou 150 metros em um abismo em Quillbamba, 485 quilômetros a sudeste de Lima, informou hoje a polícia. O segundo acidente envolveu um microônibus que viajava entre o povoado andino de Huanta e Puerto Cocos, na selva amazônica. O motorista dormiu e o veículo precipitou-se em um barranco de 200 metros. Treze pessoas morreram e nove ficaram feridas. O acidente ocorreu nos arredores de Carhuarán, 350 quilômetros a sudeste de Lima. Os feridos desses acidentes foram levados a hospitais de Cuzco Ayacucho e Huanta, informou a polícia.