Queda de edifício em construção provoca 13 mortes na Índia

NOVA DÉLHI - Treze pessoas, entre elas duas crianças, morreram na queda de um edifício em construção na cidade de Dulhipur, no estado indiano de Uttar Pradesh, segundo informou neste domingo, 15, a agência estatal "PTI".

Uma fonte oficial indicou à agência que cinco homens, seis mulheres e duas crianças morreram depois que a construção desmoronou na noite de sábado em Dulhipur, na região de Mugalsarai, por razões ainda desconhecidas. As autoridades investigam as causas do acidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dono do edifício, identificado como Mohammad Kamaruddin, perdeu a vida, assim como quatro trabalhadores e parentes deles. Na Índia, é comum que as famílias dos trabalhadores acompanhem os operários nas obras e inclusive colaborem nas tarefas da construção.