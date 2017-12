Queda de edifício mata duas pessoas em Istambul Duas pessoas morreram e 17 foram feridas nesta terça-feira pela queda de um edifício de cinco andares em Zeytinburnu, na capital da Turquia, informou à imprensa turca o governador Muammer Güler. Os feridos, um deles em estado extremamente grave, foram levados a hospitais da região. Pouco antes da queda, à 0h50 (20h50 de Brasília), algumas pessoas que estavam na rua perceberam que o edifício estava cedendo, e avisaram os moradores, evitando um número maior de vítimas. A primeira equipe de bombeiros que chegou ao local, cinco minutos depois do acidente, desocupou os edifícios vizinhos. As causas da queda ainda não estão claras. Mas a estrutura do edifício tinha sido danificada pelo terremoto de 1999. O prefeito de Istambul, Kadir Topbas, afirmou que o motivo pode ter alguma relação com o café que funcionava no andar térreo. No edifício, situado no bairro operário de Çirpici, ao sul da seção européia de Istambul, viviam 27 pessoas.