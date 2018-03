Queda de edifício mata quatro pessoas em Tel-Aviv Pelo menos quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas no desabamento de um edifício, na manhã desta segunda-feira, em Tel-Aviv, Israel. Segundo as equipes de resgate, a queda do prédio aconteceu após uma forte explosão ocasionada pelo vazamento de gás. Entre os mortos está uma criança de cinco anos. Acredita-se que pelo menos outras cinco pessoas continuem embaixo dos escombros.