Queda de Fokker 50 mata 9 no leste do país A queda de um avião bimotor matou ontem nove pessoas na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. A aeronave caiu em razão do mau tempo quando tentava pousar. Autoridades congolesas não souberam informar quantas pessoas estavam a bordo do Fokker 50 da Compagnie Africaine d'Aviation (CAA). O voo vinha da cidade de Lodja, na Província de Kasai-Oriental.