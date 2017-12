Queda de força na Alemanha causa blecautes pela Europa Uma falha no fornecimento de eletricidade na Alemanha desencadeou blecautes por toda a Europa, informa uma companhia elétrica alemã. Trens ficaram parados, pessoas viram-se presas em elevadores e milhões de casas ficaram sem força. Alemanha e frança foram gravemente afetadas. Áustria, Bélgica, Itália e Espanha também sofreram. O suprimento foi restaurado rapidamente na maioria dos locais. Não há informação de feridos. A empresa Generator E.On AG afirma que as dificuldades tiveram início no noroeste da Alemanha, onde a rede sofreu sobrecarga, possivelmente por causa da desativação de uma linha de transmissão de alta voltagem. Trechos do oeste alemão, incluindo a região industrial do Ruhr, ficaram sem força por meia hora. O efeito causou atrasos de até duas horas em dezenas de linhas de trem, afirma o porta-voz da Deutsche Bahn, Achim Stauss. Segundo as autoridades, os serviços telefônicos de emergência ficaram sobrecarregados. Na França, cerca de 5 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade, incluindo muitas em Paris. Cerca de 15 regiões francesas foram afetadas. Embora a queda de energia na Alemanha tenha ocorrido na noite de sábado, na manhã de domingo os franceses continuavam sem eletricidade. Autoridades européias e empresas de fornecimento de energia estão investigando as causas do blecaute que deixaram aproximadamente dez milhões de pessoas no continente sem luz. O acidente gerou questionamentos em relação ao sistema europeu de energia e indicou a necessidade imediata de um sistema de coordenação mais resistente, segundo autoridades européias. A distribuidora de energia francesa RTE afirmou que o problema na Alemanha foi causado por uma "brutal desigualdade" entre a quantidade de energia em estoque e a demanda do continente. "Os problemas devem ser corrigidos imediatamente para evitar um caos no sistema elétrico europeu", afirmou a RTE em um documento. Soluções O governo alemão exigiu explicações da empresa Generator E.On AG e pediu um plano para que outros blecautes sejam evitados. "Interrupções como estas não apenas prejudicam as pessoas, mas também representam sérios riscos à economia", afirmou Ministro da Economia alemão Michael Glos. O Ministro da Indústria da França, François Loos, afirmou à rádio France Info que o blecaute "mostra que investimentos são necessários, em nível continental, temos interesse em discuti-los". O primeiro-ministro italiano Romano Prodi afirmou que o incidente sugere que o sistema elétrico europeu precisa de uma coordenação mais forte. "Minha primeira impressão é que há uma contradição entre termos uma rede de energia mas não termos uma autoridade que cuide dela", afirmou Prodi. Esta matéria foi alterada às 19h55 para acréscimo de informações.