Queda de guindaste mata cinco crianças na China Um guindaste de uma construção perto de um jardim-de-infância caiu hoje matando cinco crianças, segundo a agência estatal Nova China. Os pequenos brincavam fora das salas de aula quando houve o acidente, na cidade de Zibo, província de Shandong, no leste da China. O guindaste caiu sobre a construção e as crianças foram mortas pelos tijolos e outros escombros. Duas outras crianças e o operador do guindaste estavam feridos e foram levados a um hospital. As investigações preliminares da polícia apontavam que o desastre ocorreu por causa da falta de medidas de segurança, segundo a agência. A mesma fonte indicou que gerentes da companhia encarregada da construção foram detidos.