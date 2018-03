Queda de helicóptero americano mata quatro soldados no Kuwait Um helicóptero UH-60 Black Hawk do Exército dos Estados Unidos caiu na madrugada desta terça-feira no Kuwait e matou os quatros tripulantes, informaram militares norte-americanos. A queda aconteceu durante manobras próximo ao Campo Nova Jersey, a 50 km ao noroeste da capital, a Cidade do Kuwait. A identidade dos soldados mortos não foi divulgada e as causas do acidente estão sendo investigadas. Cerca de 10 mil soldados norte-americanos estão na região se preparando para um possível ataque ao Iraque.