Queda de helicóptero da Otan mata militar no Afeganistão Um helicóptero da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) caiu hoje em uma região montanhosa do leste do Afeganistão, matando um militar ocidental, informou a aliança atlântica em comunicado. O porta-voz do grupo insurgente Taleban, Zabiullah Mujahid, reivindicou a queda do helicóptero e afirmou ter derrubado a aeronave com um foguete. A Otan não confirmou se o helicóptero foi derrubado.