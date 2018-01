Queda de helicóptero deixa 13 mortos no Paquistão Um helicóptero do Exército paquistanês caiu numa montanha no norte do país, no alto da Cordilheira do Himalaia, causando a morte dos 13 militares a bordo, informou um porta-voz. O helicóptero fazia um vôo de rotina pelo Vale Astore, 250 quilômetros a nordeste de Islamabad, disse o brigadeiro Saulat Raza. Ele garantiu que a queda foi um acidente, mas não soube dizer o motivo. Não houve sobreviventes.