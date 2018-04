Queda de helicóptero deixa 14 mortos A queda de um helicóptero matou ontem 14 pessoas em Chanco, sul do Chile. Funcionários de uma empresa florestal, com idade entre 18 e 25 anos, eles combatiam um incêndio, quando o helicóptero caiu entre as montanhas. Desde sexta-feira, o fogo vem consumindo as matas da região del Maule, a 270 quilômetros de Santiago.