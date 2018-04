Queda de helicóptero deixa 14 mortos no Chile Quatorze jovens trabalhadores de uma empresa florestal morreram quando o helicóptero em que estavam caiu neste domingo, informou a governadora regional María del Carmen Pérez. O grupo seguia para combater um incêndio em Chanco, no sul do país. O acidente ocorreu perto das 17h (hora local), em um lugar de difícil acesso, em meio a montanhas. O diretor regional interino da Corporação Nacional Florestal, Dante Bravo, afirmou que os mortos tinham entre 18 e 25 anos e pertenciam às brigadas florestais da madeireira Celco. Bravo disse que os mortos e outras 82 pessoas combatiam desde a sexta-feira um incêndio que arrasa 310 hectares na zona de Maule, 270 quilômetros ao sul de Santiago. O helicóptero caiu quando regressava à base.