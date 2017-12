Queda de helicóptero deixa 18 mortos no Afeganistão Um helicóptero da Aliança do Norte caiu em uma área ao norte do Afeganistão, provocando a morte de 18 pessoas, incluindo dois comandantes da etnia Pashtun, informou hoje a agência paquistanesa AIP. A agência não deu maiores detalhes sobre o vôo, mas citou um porta-voz da aliança que disse que o helicóptero caiu sábado à noite na província nortista de Tajar. A informação não foi confirmada por fontes independentes. Oficiais da Aliança do Norte afirmam que tratou-se de um acidente.